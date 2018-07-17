ДТП произошло сегодня рано утром на 43-м км дороги Актаныш – Чуракаево.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ). В Татарстане 52-летняя автоледи на «Ладе» вылетела с дороги в кювет и перевернулась, сообщили ИА «татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии на 43-м км автодороги Актаныш – Чуракаево пришло сегодня около семи часов утра на единый номер вызова экстренных служб 112.

Женщина-водитель за рулем «Лады» 15-й модели не справилась с управлением и вылетела с дороги в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Автоледи получила различные травмы и была доставлена медиками скорой помощи в Актанышскую ЦРБ.

Прибывшие к месту аварии сотрудники ОП ППС «Старое Байсарово» отключили аккумулятор у разбитого автомобиля и осмотрели место происшествия.



