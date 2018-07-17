США потратят на посольство в Иерусалиме в 100 раз больше, чем планировали

Увеличение трат связано с необходимостью разаработать «сложные системы безопасности» для диппредставительстваю.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Строительство здания посольства США в Иерусалиме (Израиль) обойдется американским властям в 21,2 млн долларов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The Times of Israel.

В марте Президент США Дональд Трамп заявил, что на новое диппредставительство потратят только 250 тыс. долларов.

По данным газеты, власти США заключили контракт с Desbuild Limak D&K, которая разработает и создаст «сложные системы безопасности» для посольства.

Кроме того, Соединенные Штаты уже потратили 335,4 тыс. долларов на реконструкцию здания перед официальным открытием в мае, уточнил The Times of Israel.