США потратят на посольство в Иерусалиме в 100 раз больше, чем планировали

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Строительство здания посольства США в Иерусалиме (Израиль) обойдется американским властям в 21,2 млн долларов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The Times of Israel.
В марте Президент США Дональд Трамп заявил, что на новое диппредставительство потратят только 250 тыс. долларов.
По данным газеты, власти США заключили контракт с Desbuild Limak D&K, которая разработает и создаст «сложные системы безопасности» для посольства.
Кроме того, Соединенные Штаты уже потратили 335,4 тыс. долларов на реконструкцию здания перед официальным открытием в мае, уточнил The Times of Israel.
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