Трагедия произошла в понедельник вечером в поселке Субутак.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ). В Челябинской области двое детей задохнулись, спасаясь от огня в шкафу, сообщает Росбалт.

Страшный пожар произошел накануне вечером в небольшом поселке Субутак. В доме в момент ЧП находились трое детей. Семилетняя девочка успела выбежать из дома, а двое ее братьев (пяти и трех лет) решили спрятаться от огня в шкафу.

Очевидцы происшествия вызвали пожарных. Огнеборцы нашли детей и вынесли их на улицу, но спасти жизнь малышам не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке.

