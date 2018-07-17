(Казань, 17 июля, «Татар-информ). В Челябинской области двое детей задохнулись, спасаясь от огня в шкафу, сообщает Росбалт.
Страшный пожар произошел накануне вечером в небольшом поселке Субутак. В доме в момент ЧП находились трое детей. Семилетняя девочка успела выбежать из дома, а двое ее братьев (пяти и трех лет) решили спрятаться от огня в шкафу.
Очевидцы происшествия вызвали пожарных. Огнеборцы нашли детей и вынесли их на улицу, но спасти жизнь малышам не удалось.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке.
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