В Набережных Челнах на автомобильной дороге сбили лося

Фото: соцсети
(Набережные Челны, 17 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) В Набережных Челнах на оживленной автомобильной дороге сбили лося, сообщают соцсети.
ДТП произошло сегодня утром на автомобильной дороге недалеко от ризовского кольца. Удар, который получил лось, был настолько сильным, что животное скончалось на месте.
На дороге в месте ДТП нет никаких специальных знаков, предупреждающих о возможном выходе на дорогу животных. Как обитатель леса оказался в такой близости от города, на оживленной автомобильной трассе, остается загадкой.
Это не первый случай появления лосей на улицах Набережных Челнов. Несколько недель назад жители Автограда видели бродившую в жилом микрорайоне лосиху, которая искала своего детеныша. Между тем тело лосенка было обнаружено отдыхающими в реке Кама. Пользователи соцсетей, выложившие фото и видео, предположили, что лосенок утонул при попытке переплыть вместе с мамой Каму.
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