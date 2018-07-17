Трафик мобильного интернета гостей России вырос в 6,5 раза

Зарубежные гости активно пользовались мобильным-интернетом.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проанализировал активность зарубежных гостей в России во время спортивного турнира в июне-июле 2018 года.

Со своей сим-картой. Количество гостевых роумеров с 14 июня по 7 июля выросло на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом в мае 2018 года, следует из данных внутренней аналитики. За этот период больше всего гостей из дальнего зарубежья, которые пользовались услугами связи в роуминге, приехали в Россию из (в порядке убывания): США, Китая, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Финляндии, Мексики, Швеции и Аргентины.

Зарубежные гости активно пользовались мобильным-интернетом: общий объем трафика вырос в 6,5 раза. В свою очередь голосовой трафик и количество отправленных смс увеличились почти в 2,5 раза. В некоторых городах рост интернет-трафика был особенно впечатляющим: в Саранске объем переданных данных вырос в 123 раза.

По приросту гостевых роумеров с 14 июня по 7 июля года города, где проходил турнир, расположились в следующем порядке: 1. Москва; 2. Санкт-Петербург; 3 . Нижний Новгород; 4. Казань; 5. Калининград; 6. Сочи; 7. Ростов-на-Дону; 8. Екатеринбург; 9. Самара; 10. Саранск; 11. Волгоград.

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными городами у туристов из всех стран. А третье по популярности направление менялось в зависимости от того, из какой страны приехали гостевые роумеры: если у туристов из США им стала Казань, то у гостей из Китая — Сочи, из Великобритании — Калининград, а из Мексики — Ростов-на-Дону.

С тарифом «Welcome!» от «Билайн». Многие иностранные гости активно пользовались тарифом «Welcome!» («Добро пожаловать!») от «Билайн» с включённым в пакет услуг мобильным интернетом и минутами на звонки по России и в другие страны.

В середине июня — начале июля число подключений к тарифу «Welcome!» по сравнению с концом мая — началом июня увеличилось в десять раз.

Топ-10 стран дальнего зарубежья, гости из которых пользовались тарифом «Welcome!» (в порядке убывания): 1. Мексика; 2. Аргентина; 3. Колумбия; 4. Перу; 5. Бразилия; 6. Китай; 7. Саудовская Аравия; 8. Австралия; 9. Иран; 10. США.

Чаще всего сим-карты приобретали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде. При этом в июне-июле наблюдаются изменения географии продаж тарифа в пределах городов. В Москве в середине июня больше всего продаж приходилось на аэропорты, а в июле сим-карты с тарифом «Welcome!» абоненты чаще всего (более половины продаж) приобретали в салонах на центральных улицах (Тверская, Манежная площадь, Арбат), крупных гостиницах и вокзалах (Казанском и Ленинградском). В Санкт-Петербурге наблюдается обратная тенденция: в июне больше всего продаж было зафиксировано в офисах на Невском проспекте, а по данным на начало июля абоненты уже чаще покупали пакет тарифа «Welcome!» в аэропорте Пулково (50%).

Больше всего абоненты тарифа «Welcome!» пользовались мобильным интернетом в течение двух недель с 11 по 26 июня с пиками потребления 18-19 и 25-26 июня. В эти дни объем трафика был в пять раз выше, чем в начале июня. При этом абоненты чаще пользовались мобильным интернетом, чем пакетом минут в тарифе, совершая преимущественно звонки по местным направлениям.