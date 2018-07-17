Кладбища Казани расчистят от 1700 аварийных деревьев

Валка аварийных деревьев на 34 кладбищах потребует от городского бюджета 3,1 млн рублей.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). На кладбищах Казани вырубят более 1700 аварийных деревьев. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В документах говорится, что вырубка будет проходить на 34 кладбищах, включая Арское, Архангельское и Самосыровское кладбища, а также погосты в поселках Дербышки, Отары, Победилово, Юдино, Константиновка и др. Общая площадь работ составляет почти 325 га.

Отмечается, что при валке и вывозе аварийных деревьев подрядчик должен обеспечить сохранность памятников, оград и другого имущества на территории кладбищ.

«Валка аварийных деревьев на кладбищах Казани осуществляется по мере появления аварийных деревьев и при поступлении заявки от заказчика в устной или письменной форме. Аварийное дерево должно быть убрано и вывезено с кладбища в течение трех дней с момента поступления заявки», — говорится в техническом задании.

Из бюджета города на эти работы выделят свыше 3,1 млн рублей, они должны быть завершены до конца 2018 года.