«Ростех» создал покрытие-хамелеон для маскировки боевой техники

Новая разработка предназначена для защиты и усиления технического оснащения бойца, рассказал Чемезов.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Госкорпорация «Ростех» разработала покрытие для маскировки боевой техники, сообщает портал «Говорит Москва» со ссылкой на главу компании Сергея Чемезова.

Данное покрытие мимикрируется под цвет окружающей среды, как хамелеон, отметил Чемезов.

Основная цель разработки — сделать бойца более защищенным и усилить его техническое оснащение, рассказал глава госкорпорации.

По словам Чемезова, покрытие - идеальное средство маскировки личного состава и техники. Например, с помощью него можно сделать невидимым танк и другую боевую технику.