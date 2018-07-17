Исполнитель хита Jamaica Робертино Лоретти уходит со сцены

Причиной завершения музыкальной карьеры артист назвал усталость.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). 71-летний певец Робертино Лоретти заявил, что уходит со сцены. Осенью он отправится в прощальный гастрольный тур, пишут «Известия».

Об этом певец заявил во время «Славянского базара в Витебске», где стал членом жюри конкурса исполнителей эстрадной песни. Причиной завершения музыкальной карьеры артист назвал усталость. Также Лоретти преследуют проблемы со здоровьем. По его словам, у него был инсульт, вследствие которого «отнялись ноги», но голос остался.

Также певец признался, что устал от песни Jamaica – публика зачастую просит исполнить именно ее: «И это ужасно, потому что я давно не от мальчик, который пел ее в далеком 63-м», – сказал певец.

На пенсии Лоретти планирует заняться продюсированием, также он открыл свой магазин продовольственных товаров, кафе-мороженое, есть пекарня по производству пирожных.



Робертино Лоретти выступает с шести лет на сцене. За свою творческую карьеру он дал более 850 концертов по всему миру.