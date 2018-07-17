Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 17 июля, «Татар-информ). В ночном пожаре на Кооперативной в Казани погиб 28-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появилось видео с пожара в Приволжском районе города. На кадрах видеозаписи видно, как огонь охватил несколько строений.
Сообщение о пожаре в жилом массиве Старые Горки на улице Кооперативная пришло сегодня около часа ночи по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Прибывшие по первому номеру вызова пожарные обнаружили, что огнем объяты три небольших дощатых дома. На месте огнеборцев встретили хозяева горящих домов, которые смогли выбраться из зданий самостоятельно. Они сообщили, что в доме №5 по улице Кооперативной может находиться человек. Подойти к дому было невозможно, потому что он был полностью охвачен огнем, а его крыша обрушилась.
Почти два часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. При разборе дома №5 огнеборцы обнаружили внутри сильно обгоревшее тело 28-летнего мужчины.
Всего в тушении пожара были задействованы 6 пожарных автоцистерн ПСЧ №7, ПСЧ №10, ПСЧ №1, отдельный пост ПСЧ №7 и водовозка МУП водовозка МУП «Водоканал».
По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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