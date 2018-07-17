Взрыв лавы из вулкана Килауэа произошел в понедельник утром.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). По меньшей мере 23 человека пострадали при выбросе лавы из вулкана на Гавайях, сообщает газета «Известия».

Взрыв лавы из вулкана Килауэа произошел утром в понедельник, 16 июля. Сообщается, что часть лавы попала на борт корабля, на котором в момент ЧП находились 49 пассажиров.

В результате инцидента пострадали 23 человека. Одна женщина была госпитализирована с переломом бедра.

