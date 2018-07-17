Число ипотечных кредитов в Татарстане выросло на треть

За первые полгода 2018 года в республике зарегистрировано свыше 64 тысяч ипотечных сделок.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). За первые шесть месяцев 2018 года в Татарстане зарегистрировано более 64 тысяч ипотечных кредитов, что на 33 процента больше, чем за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Около половины кредитных сделок в РТ зарегистрированы в Казани — порядка 32,5 тысячи ипотек. На жилые помещения за шесть месяцев взяли 29 тысяч ипотечных кредитов, на нежилые — около девяти тысяч, на земельные участки — 2,3 тысячи ипотечных кредитов.

В Татарстане на треть выросло число договоров долевого участия. За первые 6 месяцев 2018 года Управление Росреестра по республике зарегистрировало более 8,7 тысячи договоров долевого участия. В первом полугодии 2017 году этот показатель составлял 6,6 тысячи.

В январе — июне 2018 года количество зарегистрированных прав на жилые помещения составило около 133 тысяч, машино-места — порядка 250, общее количество зарегистрированных прав на земельные участки превысило 85 тысяч. Кроме того, в первом полугодии текущего года зарегистрировано более 34 тысяч договоров купли-продажи жилых помещений, и почти 19 тысяч договоров касались земельных участков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года в Татарстане выдали ипотеки более чем на 18,7 млрд рублей.