Японцы глазами татар: в Казани состоится конференция «Татарстан – Япония»

Участники мероприятия обсудят опыт татарстано-японских культурных и экономических связей, тюрко-татарскую эмиграцию в Восточную Азию.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). 23 и 24 июля в конференц-зале Института истории им. Ш. Марджани АН РТ пройдет международная конференция «Татарстан – Япония: История и перспективы взаимоотношений», сообщает пресс-служба Института истории имени Ш. Марджани АН РТ.

Конференция проводится в третий раз. Программа включает работу по семи секциям. Участники мероприятия обсудят опыт татарстано-японских культурных и экономических связей, тюрко-татарскую эмиграцию в Восточную Азию, татарские материалы в зарубежных архивах, а также узнают, как Япония и японцы выглядят в глазах татар.

Отдельная секция будет посвящена истории металлургии в древней Азии, а именно изучению распространения метода плавки «татара». Также запланировано множество докладов в секции «Казань как центр перевода духовной литературы и современные проблемы перевода на восточные языки».

Вход на конференцию будет свободным.