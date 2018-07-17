Патриарх Кирилл возглавил стотысячный крестный ход в Ганину яму

Предстоятель Русской православной церкви и многочисленные паломники преодолели 22 км от Екатеринбурга до места захоронения семьи Николая II.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день столетия со дня расстрела семьи Николая II возглавил стотысячный крестный ход из центра Екатеринбурга к месту захоронения Царственных мучеников, сообщает РИА Новости.

Паломники во главе с предстоятелем Русской православной церкви преодолели 22 км. Их путь протянулся от Храма-на-Крови, где патриарх совершил ночную литургию.

«Придет даже больше людей, чем вышло. Службы совершаются по всему городу, пока движется эта река по улицам города, с разных сторон присоединяются группы людей. Та масса людей, которая стояла около храма, и то количество людей, которое придет, отличаются. Несмотря на усталость и возраст», — приводит агентство слова наместника монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения.

Патриарх Московский и всея Руси пришел в Ганину Яму и совершил богослужение у поклонного креста. Он установлен неподалеку от шахты, где большевики пытались уничтожить останки членов царской семьи.

«Те, кто не смогут зайти, смогут увидеть службу на больших экранах. Всех накормим, напоим чаем, поделимся дарами монастырскими. Поверьте, испечь сто тысяч пирожков — это подвиг», — подчеркнул епископ Евгений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 18 июля в Казани пройдет премьера фильма «Осанна» татарстанского режиссера Алексея Барыкина о жизни императрицы Елизаветы Романовой.

После расстрела Николая II, его семьи и слуг в доме Ипатьева в ночь на 17 июля 1918 года останки царской семьи долгое время считались утраченными. В 1991 году их обнаружили недалеко от Екатеринбурга. В 2000 году Николай II вместе с женой и детьми были причислены к лику святых.

На днях Следственный комитет России сообщил, что новые экспертизы подтвердили подлинность останков царской семьи.