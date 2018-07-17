Правительство сможет менять ставки НДС для международных рейсов

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Правительство внесло в Госдуму законопроекты о налогообложении в сфере транспорта. Распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Согласно первому законопроекту, полномочия по корректировке НДС будут переданы Правительству России. Оно сможет определять список услуг аэропортов, оказываемых при международных перевозках, которые будут облагаться налогом по ставке ноль процентов.
«Предлагаемая законопроектом норма позволит обеспечить необходимую гибкость при корректировке перечня таких услуг в соответствии с изменяющимися тенденциями и политикой развития отрасли», — говорится в пояснительной справке к документу.
Отмечается, что из-за существующего порядка налогообложения себестоимость оказываемых аэропортами услуг повышается на сумму невозмещаемого НДС. Это выступает негативным фактором, влияющим на экономику субъектов отрасли и сдерживающим развитие авиаперевозок.
Планируется, что Правительство сможет корректировать ставку НДС для услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, авиационной безопасности, заправки самолетов, а также хранению авиационного топлива.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в Крым из-за стоимости обслуживания авиарейса.
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