(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах спасатели отогнали свору собак от приехавших на вызов медиков «скорой», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
О стае агрессивных собак в районе дома №22/15 в Новом городе рассказал фельдшер скорой помощи накануне вечером. Медик сообщил, что бригада приехала на помощь четверым мужчинам, лежащим на земле. Но подойти к ним не смогла из-за своры собак.
Прибывшие по вызову спасатели отогнали животных, и медики «скорой» оказали потерпевшим помощь.
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