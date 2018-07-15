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Эксперт: Выбросы диоксинов с МСЗ Швейцарии гораздо меньше, чем с открытых очагов горения

Татар-информ

17 июля 2018, 09:16

Общество

Эксперт рассказал о важности работы с населением перед строительством МСЗ

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Фото: Рамиль Гали


В 2000 году власти Швейцарии запретили свалки и полигоны и начали строить инсинераторы по новым технологиям.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Экс-глава ведомства по управлению отходами в федеральном органе охраны окружающей среды Швейцарии Ганс-Петер Фарни рассказал делегации из РТ о важности работы с населением перед строительством МСЗ.

О принципах работы с отходами в Швейцарии эксперт рассказал перед экскурсией на мусоросжигательный завод в Люцерне.

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Так, в 70-х годах прошлого столетия в стране ухудшилась ситуация с мусором, свалки загрязняли русла рек и подземные воды. Бесконтрольное горение на полигонах сильно загрязняло воздух: 1 тонна метана имеет тот же парниковый эффект, что и 22 тонны СО2. К тому же, места для захоронения отходов стало просто не хватать (площадь Швейцарии — 41,2 тыс. кв. км).

Поэтому в 2000 году власти запретили свалки и полигоны и начали строить инсинераторы по новым технологиям. К слову, сейчас в стране действует 30 МСЗ, в которых сжигается 47 процентов отходов.

С помощью термической обработки, пояснил Фарни, в мусоре уничтожаются опасные химические соединения. В очищенном дымовом газе меньше твердых частиц, чем в окружающем альпийском воздухе, заверил эксперт. К тому же инсинерация позволяет уменьшить объем мусора и предотвратить выбросы метана.

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«Естественно, намного легче контролировать такое современное предприятие, чем полигоны. К тому же из-за тщательной очистки газа, который выходит с этого завода, население теряет рефлекс nimby („not in my back yard“– cопротивление местных жителей строительству или иным изменениям инфраструктуры на территориях, прилегающих к их домам — прим. Т-и)».

Кто-то из жителей боялся соседства с таким производством, поэтому власти показывали им подобные заводы, чтобы они убедились в безопасности и эффективности МСЗ.

«У нас уже есть накопленный опыт, у нас есть хорошие примеры, которые можем им предоставить и сказать: „Смотрите, мы можем делать замеры контроля системами. Эмиссия вредных газов даже меньше, чем написана в нормах“», — рассказал Фарни. 

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Рядом с МСЗ в Люцерне находятся несколько частных ферм. Так, в 100 метрах от предприятия ведет хозяйство фермер Бальтазар Питерманн, который наблюдал за возведением завода от первого кирпича до окончания стройки.

По словам Питерманна, в начале местное население скептически отнеслось к соседству с мусоросжигательным заводом. Чтобы узнать побольше о технологиях, они посетили аналогичное предприятия в Туне, где им все объяснили. Кроме того, они общались с жителями, которые так же живут рядом с заводом.

«После этого у нас не было никаких предубеждений», — поделился с журналистами фермер.

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Питерманн выращивает кукурузу, рапс, разводит коз и лошадей. Он подчеркнул, что «нет абсолютно никакого страха», что МСЗ как-то влияет на качество продуктов.

«Это современная фабрика с хорошим оборудованием и системой очистки газов», — сказал он.

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К 2022 году в Татарстане запустится завод по термической обработке отходов мощностью 550 тыс. тонн в год. Тогда же в столице республике придут к нулевому уровню захоронения отходов. Инвестор проекта — «РТ-Инвест» (входит в Ростех) вложит в предприятие 28 млрд рублей. Предполагается, что МСЗ появится в поселке Осиново.

Делегация из Татарстана в составе 11 человек посетила Швейцарию с экскурсией на мусоросжигательный завод в Люцерне. В поездке приняли участие парламентарии, журналисты, представители научного сообщества и компании АГК-2 — застройщика завода.

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