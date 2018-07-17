В Татарстане появятся два новых пляжа за 35 млн рублей

Новые пляжи появятся в Заинске и Камском Устье.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Главное строительное управление Республики Татарстан объявило тендер на благоустройство пляжей в Заинске и Камском Устье. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В Заинске это будет пляж микрорайона Заинск-2, в Камском Устье — берег реки Карамалки.

Согласно условиям тендера, на берегу Карамалки будет обустроено общественное пространство с детскими и спортивными площадками, лежаками, душевыми и кабинками для переодевания. В Заинске пляжная территория будет оборудована стационарными светильниками.

На обустройство пляжа в Камском Устье из бюджета республики будет выделено 7 млн рублей. Заинск получит 27 млн рублей на обустройство своего пляжа.

Исполнители работ будут определены 19 июля 2018 года.