Среди пострадавших – 17 детей.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Туве 50 человек отравились курицей в местном кафе, сообщает RT.

Полсотни человек были госпитализированы после того, как поели куриное мясо в одном из кафе. Среди пострадавших – 17 детей, в возрасте от 4 до 17 лет.

Врачи работают в усиленном режиме. Состояние людей медики оценивают как стабильное.

Закусочная временно закрыта. В ней проводится проверка.