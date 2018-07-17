Альметьевск получит 100 млн рублей на обустройство парка по улице Зифы Балакиной

На обновленной территории будет развиваться зона активного отдыха и поддержки здоровья.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Альметьевск получит из бюджета Татарстана 100 млн рублей на благоустройство парковой зоны возле больниц по улице Зифы Балакиной. Информация об этом опубликована на официальном портале госзакупок.

Согласно предлагаемой концепции, парковая зона будет реконструирована, в ней появятся обновленные пространства: фонтан, детская и спортивная площадки и домик для белок. Из-за близости к двум больницам — детской и центральной районной — концепцией развития парка будет «территория здоровья».

Подрядчик, выполняющий работы, будет определен на торгах 19 июля.