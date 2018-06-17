На благоустройство парков, скверов и пляжей в Татарстане выделено 602 млн рублей

Работа затронет территории в 34 населенных пунктах республики.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Главное строительное управление Республики Татарстан объявило тендер на обустройство и развитие общественных пространств в 34 городах республики. На выполнение работ бюджет республики готов выделить 602,5 млн рублей. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Наибольшие средства на благоустройство получит Альметьевск. На переустройство парка по улице Зифы Балакиной городу выделят 100 млн рублей. Елабуга на обустройство парка «Старый майдан» получит 41 млн рублей.

Обустройство затронет Арск (береговую линию Казанки и улицу Большую), Елабугу (парк «Старый Майдан»), Альметьевск (парк по улице Зифы Балакиной), Пестрецы (парк у мечети и сквер Центральной районной больницы), Буинск (парк «Молодежный»), Мамадыш (бульвар по улице Советской) и другие города.

Аукцион состоится 19 июля 2018 года. Предполагаемый срок завершения работ — июнь 2019 года.

Согласно объявленному тендеру, победители аукционов должны будут провести комплекс из подготовительных, земляных, инженерных и строительных работ, по итогам которых на отведенных участках появятся новые городские общественные пространства, в том числе с такими объектами, как площадки для игры в гольф и новые пляжные пространства.