Самому старшему участнику ЕГЭ-2018 исполнилось 77 лет

Мужчина, родившийся в 1941 году, сдавал профильный экзамен по математике и физике.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Самым возрастным участником Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году стал 77-летний мужчина. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Рособрнадзора.

Участник, родившийся 18 января 1941 года, выбрал для сдачи профильный экзамен по математике и физике.

Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов уверен, что 77-летний участник ЕГЭ хотел проверить себя.

«77 лет — это серьезный возраст. Скорее всего, ему было просто интересно, сдаст он ЕГЭ или нет», — заметил Болотов.

По его словам, люди старшего возраста чаще всего сдают экзамены для последующего поступления в вуз.

«Есть примеры, когда в университет поступают люди в возрасте. Я знаю, что в российских вузах есть и 60-летние студенты», — сказал эксперт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ЕГЭ по русскому языку в казанской гимназии № 8 написал вице-премьер — министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.