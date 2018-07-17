Самому старшему участнику ЕГЭ-2018 исполнилось 77 лет

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Самым возрастным участником Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году стал 77-летний мужчина. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Рособрнадзора.
Участник, родившийся 18 января 1941 года, выбрал для сдачи профильный экзамен по математике и физике.
Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов уверен, что 77-летний участник ЕГЭ хотел проверить себя.
«77 лет — это серьезный возраст. Скорее всего, ему было просто интересно, сдаст он ЕГЭ или нет», — заметил Болотов.
По его словам, люди старшего возраста чаще всего сдают экзамены для последующего поступления в вуз.
«Есть примеры, когда в университет поступают люди в возрасте. Я знаю, что в российских вузах есть и 60-летние студенты», — сказал эксперт.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ЕГЭ по русскому языку в казанской гимназии № 8 написал вице-премьер — министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.
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