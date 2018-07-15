Эксперт: Выбросы диоксинов с МСЗ Швейцарии гораздо меньше, чем с открытых очагов горения

Рекомендуем
Фото: Рамиль Гали
(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Выбросы диоксинов с мусоросжигательных заводов Швейцарии гораздо меньше, чем с открытых очагов горения, рассказал делегации из РТ экс-глава ведомства по управлению отходами в федеральном органе охраны окружающей среды Ганс-Петер Фарни.
Всего в стране действует 30 заводов по термической обработке отходов. В совокупности в год они выбрасывают в атмосферу 2-3 грамма дисоксинов, что ничтожно мало, заверил эксперт.
Завод Renergia в Люцерне, который посетила группа из РТ, производит 0,05 нанограмма диоксинов в год.
Фарни добавил, что главная проблема Швейцарии в этом плане — дачные костры и транспорт, а не МСЗ.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
На обновленной территории будет развиваться зона активного отдыха и поддержки здоровья.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
В 2000 году власти Швейцарии запретили свалки и полигоны и начали строить инсинераторы по новым технологиям.
Работа затронет территории в 34 населенных пунктах республики.
Инцидент произошел накануне вечером в Новом городе возле дома 22/15.
В Швейцарии 30 мусоросжигательных заводов выбрасывают в атмосферу около 2–3 граммов диоксинов.
Одна тонна швейцарских отходов дает столько же энергии, что и 300 литров нефти.
Трагедия произошла поздно ночью на улице Кооперативная в Приволжском районе города.
В первой половине дня Рустам Минниханов проведет заседание Общественного совета проекта партии «Единая Россия» — «Городская среда».
Депутат Осиновского сельского поселения Сергей Филиппов выразил сожаление, что экоактивисты отказались посетить швейцарский МСЗ.
Благодаря спонсорской помощи было закуплено 32 экземпляра книг.
Зрителям покажут спектакли «Голубая шаль», «Взлетел петух на плетень» и «Запоздалое лето».
На открытии выставки под названием «Архитектоника света. Витражи» руководство Академии художеств Узбекистана вручило художнику золотую медаль.
В город съехались художники из двенадцати стран мира.
Для зрителей будут представлены документальные, игровые и анимационные фильмы о жизни велосипедистов и велоактивистов со всего мира.
17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ
16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?