Эксперт: Выбросы диоксинов с МСЗ Швейцарии гораздо меньше, чем с открытых очагов горения

В Швейцарии 30 мусоросжигательных заводов выбрасывают в атмосферу около 2–3 граммов диоксинов.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Выбросы диоксинов с мусоросжигательных заводов Швейцарии гораздо меньше, чем с открытых очагов горения, рассказал делегации из РТ экс-глава ведомства по управлению отходами в федеральном органе охраны окружающей среды Ганс-Петер Фарни.

Всего в стране действует 30 заводов по термической обработке отходов. В совокупности в год они выбрасывают в атмосферу 2-3 грамма дисоксинов, что ничтожно мало, заверил эксперт.

Завод Renergia в Люцерне, который посетила группа из РТ, производит 0,05 нанограмма диоксинов в год.

Фарни добавил, что главная проблема Швейцарии в этом плане — дачные костры и транспорт, а не МСЗ.