На заброшенной украинской базе обнаружены готовые к бою советские танки

Фото: скриншот видео youtube.com
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Два сталкера нашли на заброшенной украинской военной базе около 300 полностью боеготовых танков. Видео с находкой опубликовано в YouTube.
Авторы ролика рассказали, что они надеялись найти бункер или бомбоубежище в заброшенных зданиях, а обнаружили 300 советских танков.
Кроме того, было найдено около десяти новых Т-64 и грузовой автомобиль для перевозки боевой техники.
Где находится заброшенная база, сталкеры не разглашают.
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