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Татар-информ

17 июля 2018, 08:56

Общество

На заброшенной украинской базе обнаружены готовые к бою советские танки

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Фото: скриншот видео youtube.com

Где находится заброшенная база, сталкеры не разглашают.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Два сталкера нашли на заброшенной украинской военной базе около 300 полностью боеготовых танков. Видео с находкой опубликовано в YouTube.

Авторы ролика рассказали, что они надеялись найти бункер или бомбоубежище в заброшенных зданиях, а обнаружили 300 советских танков. 

Кроме того, было найдено около десяти новых Т-64 и грузовой автомобиль для перевозки боевой техники.

Где находится заброшенная база, сталкеры не разглашают.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали испытывать роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Охотник».

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