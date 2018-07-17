Трагедия произошла поздно ночью на улице Кооперативная в Приволжском районе города.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Ночью в Казани сгорел частный дом. Видео с места ЧП выложили очевидцы происшествия в соцсетях.

По предварительным данным, пожар произошел в жилом доме на улице Кооперативной в Приволжском районе Казани.

На кадрах видеозаписи видно, как участок и строение охвачено огнем, а к месту инцидента подъезжают пожарные.

О причинах пожара и возможных пострадавших не сообщается.