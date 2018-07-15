Эксперт: У Швейцарии нет нефти, как у Татарстана, но мусор — это тоже энергия

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). У Швейцарии нет нефти, как у Татарстана, но мусор — это тоже одна из форм энергии, рассказал делегации из РТ экс-глава ведомства по управлению отходами в федеральном органе охраны окружающей среды Ганс-Петер Фарни.
О принципах работы с отходами в Швейцарии эксперт рассказал перед экскурсией на мусоросжигательный завод в Люцерне.
Фарни отметил, что одна тонна швейцарских отходов дает столько же энергии, что и 300 литров нефти.
МСЗ Renergia способен в год утилизировать более 200 тыс. тонн отходов и вырабатывать 67,8 МВт электроэнергии
Энергию, полученную от сжигания мусора, передают на соседнюю бумажную фабрику. Благодаря МСЗ бумажная фабрика сокращает потребление печного топлива на 40 млн литров в год, а также сокращает выбросы в атмосферу углекислого газа на 90 тыс. тонн в год.
Также энергия используется при отоплении окрестностей Люцерна. Благодаря продаже электричества завод сам себя полностью окупает.
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