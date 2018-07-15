Депутат об МСЗ в Люцерне: «Если у нас так же сделают в РТ, как и здесь, то я двумя руками „за“»

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Депутат Осиновского сельского поселения Сергей Филиппов выразил сожаление, что экоактивисты отказались посетить мусоросжигательный завод в швейцарском Люцерне. Об этом парламенатрий сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» по итогам ознакомительной экскурсии.
«Впечатления вообще очень хорошие. Своими глазами когда все увидишь, все пощупаешь, когда походишь и видишь, что в цеху мусоросжигательного завода ходит такая же машина, что у нас в аэропорту — это чего-то стоит», — сказал он.
«Если у нас так же сделают в Татарстане, как и здесь, то я двумя руками „за“», — добавил Филиппов.
Делегация из Татарстана в составе 11 человек посетила Швейцарию с экскурсией на мусоросжигательный завод в Люцерне. В поездке приняли участие парламентарии, журналисты, представители научного сообщества и компании АГК-2 — застройщика завода.
К 2022 году в Татарстане запустится завод по термической обработке отходов мощностью 550 тыс. тонн в год. Тогда же в столице республике придут к нулевому уровню захоронения отходов. Инвестор проекта — «РТ-Инвест» (входит в Ростех) вложит в предприятие 28 млрд рублей. Предполагается, что МСЗ появится в поселке Осиново.
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