Задачами совета станут обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Правительство РФ организует совет по проведению в стране Десятилетия детства. Соответствующий документ опубликован на сайте российского Кабмина.

Отмечается, что задачами совета станут обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства, а также определение приоритетных направлений и мероприятий государственной политики в интересах детей.

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева рассказала о больших ожиданиях на Десятилетие детства, которое продлится до 2027 года.