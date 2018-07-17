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Татар-информ

17 июля 2018, 07:13

Политика

Порошенко рассказал, когда Украина будет готова к выборам в Донбассе

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По мнению властей Киева, миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Киев будет готов к политическому процессу по подготовке к выборам в Донбассе, когда в регион введут миротворцев ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Президента Украины Петра Порошенко.

После того, как Россия «выведет войска с Украины, когда она заберет артиллерию, танки и системы залпового огня, а миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования», мы сразу же будем готовы начать политический процесс по подготовке местных выборов и будем вести диалог с теми, «кого изберут на выборах, признанных свободными», сказал Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Он отметил, что такая логика соответствует минским соглашениям по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но только в случае обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. По мнению властей Киева, миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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