Создатель Amazon признан богатейшим человеком в современной истории

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Создатель и руководитель компании Amazon Джефф Безос с состоянием, превысившим 150 млрд долларов, стал богатейшим человеком в мире с 1982 года, когда впервые был составлен рейтинг миллиардеров журнала Forbes. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
За год состояние бизнесмена выросло почти на 52 млрд долларов. Теперь с учетом текущего курса американской валюты оно превысило состояние основателя Microsoft Билла Гейтса в 1999 году (100 млрд долларов по тогдашнему курсу, 149 млрд по текущему).
Forbes подтверждает оценку агентства: он оценил состояние Безоса в 149,7 млрд долларов.
Вторым по богатству стал все тот же Гейтс с 95,5 млрд долларов. Третью позицию занял инвестор Уоррен Баффет, со своими 83 млрд долларов ненамного обошедший создателя и руководителя Facebook Майка Цукерберга с 82, 9 млрд долларов.
Богатейшим россиянином Bloomberg считает руководителя сталелитейной компании НЛМК Владимира Лисина с 19.9 млрд долларов и 45-м местом в мировом рейтинге, замечает РБК.
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