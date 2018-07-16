Артисты театра Камала представят спектакли в Узбекистане

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Фото: архив tatar-inform
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). С 14 по 16 сентября на сцене Узбекского национального академического драматического театра состоятся гастроли Татарского государственного академического театра имени Г. Камала, сообщает пресс-служба Представительства РТ в Узбекистане.
14 сентября состоится показ «Голубой шали» в постановке режиссера Фарида Бикчантаева. Эта пьеса Карима Тинчурина, написанная еще в 1926 году, стала символом татарского театра. Зрительский интерес к ней не ослабевает, «Голубая шаль» давно обрела статус легенды. Пьеса хранит коды мужского и женского национального идеала, вечно молодые и вечно прекрасные, бунтарский, свободолюбивый дух народа, а также любовь к родной земле, объединяющую татар всех российских регионов.
15 сентября пройдет показ «Запоздалого лета», режиссером также выступил Фарид Бикчантаев.
16 сентября зрители увидят постановку «Взлетел петух на плетень». Этот спектакль повествует о раздоре двух семей из-за пустяка, из-за желания доминировать в округе, из-за рабского преклонения перед атрибутами бытового комфорта, из-за мещанской психологии.
Продажа билетов на спектакли начнется с 10 августа в кассах Узбекского национального академического драматического театра.
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