Артисты театра Камала представят спектакли в Узбекистане

Зрителям покажут спектакли «Голубая шаль», «Взлетел петух на плетень» и «Запоздалое лето».

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). С 14 по 16 сентября на сцене Узбекского национального академического драматического театра состоятся гастроли Татарского государственного академического театра имени Г. Камала, сообщает пресс-служба Представительства РТ в Узбекистане.

14 сентября состоится показ «Голубой шали» в постановке режиссера Фарида Бикчантаева. Эта пьеса Карима Тинчурина, написанная еще в 1926 году, стала символом татарского театра. Зрительский интерес к ней не ослабевает, «Голубая шаль» давно обрела статус легенды. Пьеса хранит коды мужского и женского национального идеала, вечно молодые и вечно прекрасные, бунтарский, свободолюбивый дух народа, а также любовь к родной земле, объединяющую татар всех российских регионов.

15 сентября пройдет показ «Запоздалого лета», режиссером также выступил Фарид Бикчантаев.

16 сентября зрители увидят постановку «Взлетел петух на плетень». Этот спектакль повествует о раздоре двух семей из-за пустяка, из-за желания доминировать в округе, из-за рабского преклонения перед атрибутами бытового комфорта, из-за мещанской психологии.

Продажа билетов на спектакли начнется с 10 августа в кассах Узбекского национального академического драматического театра.