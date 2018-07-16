В Нижнекамске состоится полумарафон в стиле древних Олимпийских игр

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Фото: e-nkama.ru
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). 29 июля в Нижнекамске состоится «цветочный полумарафон», на который съедутся спортсмены с разных городов республики, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
Нижнекамский полумарафон пройдет по аналогии с забегом, состоявшимся в Казани в мае этого года и собравшим более 10 тыс. человек. В забеге также приняли участие люди с ограниченными возможностями.
Трассу и сцену полумарафона в Нижнекамске оформят множеством цветов, каждая девушка на финише получит подарок в виде розы, а все мужчины – венок победителя.
Трасса забега будет устроена таким образом, чтобы участники смогли прогуляться по интересным местам Нижнекамска – роднику Красный Ключ, скверу Лемаева и набережной реки Кама.
Для спортсменов организованы дистанции 3 км, 10 км или 21,1 км. Для начинающих доступна бесплатная дистанция в 2 км. Соревнования откроются детским забегом в 9 часов утра. Участие в основных дистанциях (3 км, 10 км и 21,1 км) – платное, цена варьируется от 600 до 1300 рублей.
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