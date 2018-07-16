Жители Нижнекамска оценили обновленный пляж «Кама»

На пляже «Кама» установлены деревянные тропинки, шезлонги, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, лавочки, детские игровые зоны.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Городской пляж «Кама» официально был открыт в прошлом году в поселке Красный Ключ. На сегодняшний день это благоустроенная зона отдыха в нескольких километрах от города, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Пляж был создан в рамках республиканской программы по общественным пространствам. Из неухоженного берега он превратился в современную зону отдыха, где можно отдохнуть всей семьей.





Здесь установлены деревянные тропинки, шезлонги, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, лавочки, беседки и детские игровые зоны. На пляже установлены и урны, а на берегу реки находится спасательный пост, у которого всегда дежурит сотрудник. Пляж пользуется популярностью и у любителей спорта – вдоль берега тянутся велосипедные дорожки, а на самом пляже обустроены спортивные площадки. Территория открыта ежедневно с 9 до 20 часов.



Проектировщики и местные власти позаботились и о людях с ограниченными возможностями. Для них установлен специальный комплекс, который включает в себя аппаратные шезлонги, приспособленные коляски, а также удобные спуски и подъемы. Помогают инвалидам специально обученные волонтеры-инструкторы.





Нижнекамцы говорят, что пляж «Кама» стал очень красивым. Большим преимуществом, по словам посетителей, является бесплатность оказываемых здесь услуг.