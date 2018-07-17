В ИА «Татар-информ» расскажут о XII Международном фестивале импровизационной музыки «JAZZ в Кремле»

(Казань,17 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 17 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная XII Международному фестивалю импровизационной музыки «JAZZ в Кремле».
В мероприятии примут участие директор фестиваля Михаил Волконадский, музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер и директор ООО «КАССИР.РУ Поволжье», соорганизатор фестиваля Алия Бухараева.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
Следующая новость
Республику ожидает гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 м/с.
Инцидент произошел на местном водоеме в деревне Степные Енали.
Без электричества останутся жители нескольких домов в Вахитовском, Приволжском и Советском районе.
Зарубежные гости активно пользовались мобильным-интернетом.
ДТП произошло сегодня рано утром на 43-м км дороги Актаныш – Чуракаево.
На заседании общественного совета представили план работы федерального проекта на вторую половину 2018 года.
Казанский университет станет одной из самых крупных локаций для съемок фильма в столице Татарстана.
Валка аварийных деревьев на 34 кладбищах потребует от городского бюджета 3,1 млн рублей.
Огонь полностью уничтожил три деревянных дома.
Новые пляжи появятся в Заинске и Камском Устье.
На пляже «Кама» установлены деревянные тропинки, шезлонги, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, лавочки, детские игровые зоны.
За первые полгода 2018 года в республике зарегистрировано свыше 64 тысяч ипотечных сделок.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
На обновленной территории будет развиваться зона активного отдыха и поддержки здоровья.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
В 2000 году власти Швейцарии запретили свалки и полигоны и начали строить инсинераторы по новым технологиям.
Работа затронет территории в 34 населенных пунктах республики.
Инцидент произошел накануне вечером в Новом городе возле дома 22/15.
В Швейцарии 30 мусоросжигательных заводов выбрасывают в атмосферу около 2–3 граммов диоксинов.
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»
17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ