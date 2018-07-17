В ИА «Татар-информ» расскажут о XII Международном фестивале импровизационной музыки «JAZZ в Кремле»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань,17 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 17 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная XII Международному фестивалю импровизационной музыки «JAZZ в Кремле».

В мероприятии примут участие директор фестиваля Михаил Волконадский, музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер и директор ООО «КАССИР.РУ Поволжье», соорганизатор фестиваля Алия Бухараева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

