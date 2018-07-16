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Татар-информ

17 июля 2018, 03:25

Культура

В Ташкенте открылась выставка художника-витражиста Альберта Ахмедшина

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Фото: Представительство РТ в Республике Узбекистан

На открытии выставки под названием «Архитектоника света. Витражи» руководство Академии художеств Узбекистана вручило художнику золотую медаль.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Ташкенте, в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана, открылась выставка художника-витражиста Альберта Ахмедшина, сообщает пресс-служба Представительства РТ в Узбекистане.

На открытии выставки под названием «Архитектоника света. Витражи» руководство Академии художеств Узбекистана вручило художнику золотую медаль и диплом «за искусство и труд», а Представительство Татарстана в Узбекистане вручило почетную грамоту.

Альберт Ахмедшин является членом Творческого объединения художников Узбекистана. Он один из немногих узбекских художников-витражистов, чьи работы получили признание как в России, так и за рубежом. В 2006 году за достижения в области витражного искусства Ахмедшин награжден серебряной медалью.

Среди многочисленных работ художника можно выделить витраж «Великий шелковый путь», который находится на парадной лестнице посольства Узбекистана в Вашингтоне, витраж в терминале аэропорта Ташкента, а также несколько витражей для частных коллекционеров.

Его светлые, насыщенные цветом и светом композиции, выдержанные в цельном, объединяющем духе, производят сильное впечатление у зрителей.

 

 

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