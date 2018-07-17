Фестиваль о велокультуре состоится в Казани

Для зрителей будут представлены документальные, игровые и анимационные фильмы о жизни велосипедистов и велоактивистов со всего мира.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). 20 и 21 июля в Центре современной культуры «Смена» пройдут показы международного фестиваля кино о велокультуре ICFF (The International Cycling Film Festival), сообщает оргкомитет фестиваля.



Для зрителей будут представлены документальные, игровые и анимационные фильмы о жизни велосипедистов и велоактивистов со всего мира.



Фестиваль ICFF проходит более 20 лет, он создан для укрепления связей между кинематографистами и представителями велодвижения, продвижения активного образа жизни.



За время существования ICFF с 2006 года зрители посмотрели более 200 короткометражных фильмов. Каждый год за звание победителя фестиваля борются более 20 фильмов. Для российских зрителей покажут самые яркие фильмы ICFF последних лет.



Среди кинолент – «Тот самый велосипед» (США), «Как сделать дурацкий монтаж» (Канада), «Инерция» (Аргентина), «Велологика» (Швеция) и другие.