Участники арт-симпозиума в Елабуге делятся опытом и проводят мастер-классы

(Елабуга, 17 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Участники международного арт-симпозиума «Народные игры и забавы» в Елабуге собрались за круглым столом, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с сохранением культуры народов мира.
По мнению. участников, народные игры и забавы – это неотъемлемая часть культуры каждого народа, требующая бережного отношения и сохранения. Участники арт-симпозиума из разных уголков мира, изучая творчество друг друга, отметили наличие общих моментов в культуре их народов.
Художник из Кирова Сергей Горбачев в своей работе передает тонкости народной игры «Петушки». У героев художника нет этнической принадлежности, потому что эта игра присутствует у многих народов. Сам Горбачев подчеркнул, что главным является образ, яркий и эмоциональный, который не оставит зрителя равнодушным, потому что важнее передать не содержание игры, а настроение участников.
В этом году в арт-симпозиуме принимают участие 44 художника, которые приехали из Эфиопии, Болгарии, Венгрии, Молдовы, Португалии, Турции, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Китая и Беларуси. Их работы можно будет увидеть на итоговой выставке симпозиума, которая откроется уже сегодня.
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