Управление мелиорации Татарстана купит экскаватор за пять миллионов рублей

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по РТ объявило тендер на поставку колесного экскаватора. Информация об этом появилась на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок.
По условиям тендера, ведомству необходим самоходный одноковшовый экскаватор.
Начальная цена торгов составляет 5,3 млн рублей. Срок подачи заявок истек 16 июля, аукцион по заявкам состоится 19-го числа.
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Согласно условиям тендера, ведомству требуется колесная одноковшовая машина.
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