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Татар-информ

16 июля 2018, 23:40

ОбществоПроисшествияЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Суд арестовал на 15 суток всех участников акции Pussy Riot во время финала ЧМ

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Акционистам на три года запретили посещать официальные спортивные состязания, проходящие в России.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Хамовнический суд Москвы признал виновными и приговорил к заключению на 15 суток всех выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу участников группы Pussy Riot, передает «Интерфакс».

Вероника Никульшина, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Петр Верзилов признаны виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований.

При этом суд не ограничился административным арестом и запретил им в течение трех лет посещать проходящие в России официальные спортивные состязания.

Защитник акционистов Николай Васильев счел назначенное судом наказание излишне жестким и заявил, что будет оспаривать его в Московском городском суде.

Инцидент случился 15 июля на стадионе «Лужники» на 52-й минуте финальной встречи мундиаля между сборными Франции и Хорватии. Переодетые в футбольную форму участники Pussy Riot выбежали на поле Для их удаления пришлось приостановить игру на две минуты. 

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