Суд арестовал на 15 суток всех участников акции Pussy Riot во время финала ЧМ

ОбществоПроисшествияЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Хамовнический суд Москвы признал виновными и приговорил к заключению на 15 суток всех выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу участников группы Pussy Riot, передает «Интерфакс».
Вероника Никульшина, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Петр Верзилов признаны виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований.
При этом суд не ограничился административным арестом и запретил им в течение трех лет посещать проходящие в России официальные спортивные состязания.
Защитник акционистов Николай Васильев счел назначенное судом наказание излишне жестким и заявил, что будет оспаривать его в Московском городском суде.
Инцидент случился 15 июля на стадионе «Лужники» на 52-й минуте финальной встречи мундиаля между сборными Франции и Хорватии. Переодетые в футбольную форму участники Pussy Riot выбежали на поле Для их удаления пришлось приостановить игру на две минуты.
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