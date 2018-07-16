Украинский лидер подчеркнул необходимость усиливать боеготовность ВМС и укреплять сотрудничество со странами НАТО.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможном наличии у России планов атаковать Мариуполь. Он сделал это в ходе поездки в Одессу на международные военные учения Sea Breeze, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Порошенко оценил военно-стратегическую обстановку в регионе Черного моря как «очень напряженную» и обвинил в этом Россию, присоединившую Крым в 2014 году.

Президент Украины также назвал незаконным усиленный досмотр российскими пограничниками судов разных стран, следующих в украинские порты на Азовском море.

По мнению украинского лидера, за этими действиями скрывается желание «заблокировать Украину на Черном море» и, возможно, атаковать Мариуполь, откуда экспортируется продукция украинской металлургической отрасли, и другие азовские порты.

В связи с этим Петр Порошенко подчеркнул необходимость усиления боеготовности Военно-морских сил Украины и укрепления сотрудничества со странами НАТО и иными союзниками в регионе.