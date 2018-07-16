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Татар-информ

16 июля 2018, 22:45

Шоу-бизнес

Тарасов продает особняк, построенный для Бузовой, за 78 млн рублей

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Фото: соц сети

Тарасов приобрел коттедж и 21 сотку земли в подмосковном поселке «Соловьиная роща» будучи в браке с певицей и ведущей Ольгой Бузовой.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). На днях на одном из сайтов недвижимости появилось объявление о продаже особняка, который принадлежит футболисту «Локомотива» Дмитрию Тарасову, пишет «СтарХит».

Тарасов приобрел коттедж и 21 сотку земли в подмосковном поселке «Соловьиная роща» будучи в браке с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Несколько лет назад семейное гнездышко обошлось спортсмену в 160 млн рублей. Теперь же он вдове снизил цену и готов избавиться от недвижимости за 78 млн.

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Риэлторы рассказали, что с домом нет никаких проблем. Его площадь – 850 кв метров. На первом этаже находятся гостиная, кухня-столовая, гостевая комната. А второй этаж распланирован под четыре спальни с санузлами и балконом.

Рядом с домом располагаются пруд, русские поля, березовый лес, наполненный пением птиц. После развода с Бузовой по условиям брачного контракта дом достался футболисту.

С новой женой – Анастасией Костенко Тарасов не захотел здесь жить. 10 июля он стал отцом во второй раз. Модель Анастасия родила ему дочь.

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