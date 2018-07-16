В Казани открылся новый офис МФЦ

В офисе на проспекте Победы работают 50 «окон приема».

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани открылся новый офис Многофункционального центра в РТ. За первые несколько часов работы его посетили более 30 человек, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Офис и его территория оборудованы всеми элементами «доступной среды», включая специальные зоны для инвалидов. В зале приема заявителей площадью 1,5 тыс. кв. м созданы комфортные места ожидания, детский уголок, консультационная площадка, зоны для зарядки гаджетов. В общей сложности работают 50 «окон приема».

Всего в центре можно получить 120 видов государственных и муниципальных услуг. Ожидается, что с открытием нового офиса снизится загрузка на «Южный» и «Ново-Савиновский» многофункциональные центры, каждый из которых ежедневно принимает до тысячи человек, а также ускорится процесс обслуживания по всем видам услуг в столице Татарстана.

Открывшийся в Казани МФЦ, расположенный по адресу: пр. Победы, д. 214, работает без выходных.