Бывший директор ЦРУ заподозрил Трампа в госизмене

По мнению Бреннана, Президент США «целиком в кармане у Путина».

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Бывший директором Центрального разведывательного управления США в 2013 – 2017 годах Джон Бреннан в своем Twitter'е заподозрил действующего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в государственной измене. Причиной стало выступление американского лидера на пресс-конференции после переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

По мнению Бреннана, Трамп переступил границу, до которой речь могла идти просто о «серьезных преступлениях и проступках» должностного лица.

«Мало того, что комментарии Трампа идиотичны, он целиком в кармане у Путина. Республиканцы-патриоты, где вы?» – не удержался экс-директор ЦРУ от риторического вопроса.

Вызвал сомнения у Бреннана и сам формат переговоров. Встреча двух лидеров тет-а-тет заставила отставного разведчика гадать, что именно Президент США намерен скрыть от своих советников и от общества.

Переговоры Путина и Трампа с глазу на глаз, в присутствии одних лишь переводчиков, длились два часа десять минут. В целом саммит в Хельсинки продлился более четырех часов.