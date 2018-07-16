Бывший директор ЦРУ заподозрил Трампа в госизмене

Рекомендуем
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Бывший директором Центрального разведывательного управления США в 2013 – 2017 годах Джон Бреннан в своем Twitter'е заподозрил действующего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в государственной измене. Причиной стало выступление американского лидера на пресс-конференции после переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
По мнению Бреннана, Трамп переступил границу, до которой речь могла идти просто о «серьезных преступлениях и проступках» должностного лица.
«Мало того, что комментарии Трампа идиотичны, он целиком в кармане у Путина. Республиканцы-патриоты, где вы?» – не удержался экс-директор ЦРУ от риторического вопроса.
Вызвал сомнения у Бреннана и сам формат переговоров. Встреча двух лидеров тет-а-тет заставила отставного разведчика гадать, что именно Президент США намерен скрыть от своих советников и от общества.
Переговоры Путина и Трампа с глазу на глаз, в присутствии одних лишь переводчиков, длились два часа десять минут. В целом саммит в Хельсинки продлился более четырех часов.
Следующая новость
Согласно условиям тендера, ведомству требуется колесная одноковшовая машина.
В офисе на проспекте Победы работают 50 «окон приема».
В завершение чемпионата «Рыбка – Клюнь 2018. Летний сезон» участники сварили наваристую уху.
Молодым ученым предоставляется три минуты, чтобы представить свои идеи из научной, общественной, производственной сферы.
Роли в фильме исполнили актеры Александр Михайлов, известный по фильму «Любовь и голуби», Андрей Мерзликин («Бумер»), а также балерина Илзе Лиепа.
Субботний вечер прошел под лозунгом «Площадки. Летние. Жаркие. Твои».
Мужчина задолжал своему сыну около 38 тысяч рублей.
Пожилую женщину дважды штрафовали за продажу «огненной воды», но женщина не стала закрывать свой доходный бизнес.
16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?