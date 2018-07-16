Lada Priora будет снята с производства в конце июля

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). «АвтоВаз» в Тольятти прекратит выпуск автомобилей Lada Priora в конце июля, сообщает РБК со ссылкой на компанию.
Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек заявил, что спрос на данную модель снизился из-за выпуска нового поколения автомобилей (Lada Vesta, Lada XRAY). Он отметил, что Lada Priora являлась хорошим автомобилем «для своего времени». Ее начали выпускать в 2007 году, с того времени несколько раз изменились кузов и двигатель модели. Lada Priora стала особенно популярна в 2011 году — за этот год компания реализовала 138 тысяч автомобилей.
За десять лет существования производитель выпустило около 860 тысяч машин.
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