Lada Priora будет снята с производства в конце июля

В течение десяти лет производства модели Lada Priora было реализовано 860 тысяч машин.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). «АвтоВаз» в Тольятти прекратит выпуск автомобилей Lada Priora в конце июля, сообщает РБК со ссылкой на компанию.

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек заявил, что спрос на данную модель снизился из-за выпуска нового поколения автомобилей (Lada Vesta, Lada XRAY). Он отметил, что Lada Priora являлась хорошим автомобилем «для своего времени». Ее начали выпускать в 2007 году, с того времени несколько раз изменились кузов и двигатель модели. Lada Priora стала особенно популярна в 2011 году — за этот год компания реализовала 138 тысяч автомобилей.

За десять лет существования производитель выпустило около 860 тысяч машин.