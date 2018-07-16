Пользователи социальных сетей сообщают о пострадавших.

(Набережные Челны, 16 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах микроавтобус с пассажирами врезался в легковой автомобиль, сообщают соцсети.

ДТП произошло в час пик, когда основная масса челнинцев возвращалась с работы. На Набережночелнинском проспекте, недалеко от остановки «Пединститут», водитель маршрутного автобуса № 35 врезался в легковой автомобиль.

Судя по большой вмятине на легковушке, удар был серьезным. Пользователи социльных сетей сообщают о пострадавших. Однако не уточняется, в каком транспорте они находились.