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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Татарстане судят 68-летнюю самогонщицу-рецидивистку, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
68-летняя жительница Спасского района республики уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Так, в декабре 2017 года пенсионерку поймали на продаже самогона. Тогда женщина отделалась штрафом в 15 тысяч рублей.
Спустя три месяца самогонщица-рецидивистка вновь попалась на продаже «огненной воды» с рук. Женщину вновь оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Несмотря на наказания и внушения со стороны представителей закона, пенсионерка продолжила свой нелегальный бизнес и вновь была поймана с поличным.
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