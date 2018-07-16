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Татар-информ

16 июля 2018, 19:45

Происшествия

В Татарстане судят 68-летнюю самогонщицу-рецидивистку

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Пожилую женщину дважды штрафовали за продажу «огненной воды», но женщина не стала закрывать свой доходный бизнес.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Татарстане судят 68-летнюю самогонщицу-рецидивистку, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

68-летняя жительница Спасского района республики уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Так, в декабре 2017 года пенсионерку поймали на продаже самогона. Тогда женщина отделалась штрафом в 15 тысяч рублей.

Спустя три месяца самогонщица-рецидивистка вновь попалась на продаже «огненной воды» с рук. Женщину вновь оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Несмотря на наказания и внушения со стороны представителей закона, пенсионерка продолжила свой нелегальный бизнес и вновь была поймана с поличным.

Уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно» отправлено в суд для рассмотрения по существу.
 

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