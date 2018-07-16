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Татар-информ

16 июля 2018, 19:04

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

В западных СМИ бурно обсуждается зонт Путина во время финала ЧМ-2018

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Под зонтом с Путиным также стоял глава ФИФА Джанни Инфантино и частично – Президент Франции.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Журналисты западных СМИ очень активно обсуждают финал мундиаля, прошедшего в России, в том числе предметом бурных обсуждений стал зонт, который принесли во время ливня Президенту РФ Владимиру Путину, сообщают «Известия». 

После того, как начался дождь, зонт сразу вынесли Владимиру Путину, лидеры Хорватии, Франции Колинда Грабар-Китарович и Эммануэль Макрон некоторое время стояли под дождем до того, как вынесли еще несколько зонтов. 

По сообщению телеканала РЕН ТВ, под зонтом с Путиным также стоял глава ФИФА Джанни Инфантино и Макрон, но последний не обращал внимания на дождь из-за радости за сборную своей страны. 

Также на кадрах видно, что российский Президент промок также, как и остальные его коллеги.

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