Рекомендуем
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Злостного алиментщика из Заинска осудили на шесть месяцев исправительных работ, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
С февраля текущего года 32-летний житель Заинска не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему сыну. За это время долг родителя перед ребенком превысил 30 тысяч рублей.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Ближайшие шесть месяцев должник проведет на исправительных работах, а 10 процентов своей зарплаты должен будет отдавать государству.
Субботний вечер прошел под лозунгом «Площадки. Летние. Жаркие. Твои».
Мужчина задолжал своему сыну около 38 тысяч рублей.
Пожилую женщину дважды штрафовали за продажу «огненной воды», но женщина не стала закрывать свой доходный бизнес.
Ярмарки будут проходить в агропромышленном парке «Южный», перед стадионом «Строитель» и на территории ипподрома.
Инцидент произошел в конце апреля в одном из домов Чистополя.
Восстанавливать проезжую часть будут несколько дней.
Выступление юных талантов Татарстана в Севастополе было приурочено к 235-годовщине со дня образования Черноморского флота России.
Долг перед рабочими превысил один миллион рублей.
Все паблик-арты, приуроченные к Кубку конфедераций – 2017 и ЧМ-2018 в Казани, выполнило творческое объединение «Супернова».
Организаторы мастер-класса предлагают вместе поразмышлять на тему «Казань – культурный перекресток!» и создать свою иллюстрацию.
Организация внедряет программу по выездным туристическим экомаршрутам Татарстана.
Граффити с изображением Нетто появилось на стене здания по ул. Сибгата Хакима.
16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?