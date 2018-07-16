Мужчина задолжал своему сыну около 38 тысяч рублей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Злостного алиментщика из Заинска осудили на шесть месяцев исправительных работ, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

С февраля текущего года 32-летний житель Заинска не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему сыну. За это время долг родителя перед ребенком превысил 30 тысяч рублей.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Ближайшие шесть месяцев должник проведет на исправительных работах, а 10 процентов своей зарплаты должен будет отдавать государству.