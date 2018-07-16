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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Три года в колонии проведет житель Чистополя за пьяную поножовщину с другом, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В начале апреля 22-летний житель Чистополя в своей квартире с другом выпивали. В какой-то момент между приятелями произошла ссора. Когда аргументы закончились, хозяин квартиры вытащил из кармана складной нож и больше 10 раз ударил им оппонента в грудь и руки.
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