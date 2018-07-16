Минздрав назвал самые распространенные виды рака у россиян

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Минздрав России озвучил, какие виды рака стали самыми распространенными среди жителей страны по итогам 2017 года, передает РБК.
Лидером среди онкозаболеваний признан рак кожи. Так, в прошлом году новообразования кожи, помимо меланомы, обнаружили у 78 тысяч россиян, меланому констатировали в 11,2 тысячи случаев.
Отмечается, что новообразования кожи уже признавались самым распространенным видом рака в 2014 – 2016 годах.
На втором месте по частоте обнаружения — рак груди. В 2017 году этот диагноз поставили 70,6 тысячи раз. Третью строчку занял рак трахеи, бронхов и легких: в прошлом году диагностировано 62,2 тысячи случаев.
В ведомстве отмечают, что общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в прошлом году увеличилось на три процента — онкологи зафиксировали 617,2 тысячи случаев.
Ранее Президент России Владимир Путин объявил, что на национальную онкологическую программу в России планируется выделить 1 трлн рублей до 2024 года.
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