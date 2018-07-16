Трое игроков сборной России обошли Месси и Суареса в топ-50 по итогам ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Сразу пять игроков сборной России по футболу вошли в топ-50 по итогам Чемпионата мира по футболу 2018 года. Рейтинг подготовило издание Sky Sports.
Трое игроков российской команды обогнали капитана национальной сборной Аргентины Лионеля Месси (34-я строчка рейтинга) и уругвайца Луиса Суареса (31-е место). Так, лучшим среди россиян признан Артем Дзюба, занявший 18-ю строчку. У Дениса Черышева 25-е место, а у Марио Фернандеса — 30-е. Кроме того, в топ-50 вошли Александр Головин (32-е место) и Роман Зобнин (42-е место).
Первое место в этом рейтинге принадлежит 19-летнему нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе. «Серебро» взял бельгиец Эден Азар, а «бронза» достается бразильцу Неймару.
Издание также определило лучшего игрока в каждой сборной на ЧМ-2018. В российской команде им стал Артем Дзюба.
ЧМ-2018 завершился в Москве в воскресенье, 15 июля. Победителем первенства стала сборная Франции, которая сыграла в финале с Хорватией. Счет матча — 4:2 в пользу французской национальной сборной. ФИФА назвала лучшим игроком турнира хорвата Луку Модрича, лучшим молодым футболистом — француза Килиана Мбаппе, лучшим вратарем — бельгийца Тибо Куртуа.
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